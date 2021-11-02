Serik'te yolcu otobüsü trafik lambasına çarpıp, refüje çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü, trafik lambasına çarparak, refüje çıktı.
Mustafa U'nun kullandığı 16 KN 079 plakalı otobüs, Belek Turizm Merkezi'ndeki Alan Caddesi Kavşağı'nda, önce trafik lambasına çarptı, ardından refüje çıktı.
Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Otobüsün çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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