Üye Girişi
Servis araçlarına şafak denetimi - Son Dakika

Servis araçlarına şafak denetimi

08.10.2021 17:02
Servis araçlarına şafak denetimi

Korkuteli ilçesinde çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran Korkuteli Trafik Denetleme büro amirliği ekipleri, ilçede okullar bölgesinde sabah saatlerinde okul servislerine yönelik çalışma yaptı.

Korkuteli ilçesinde çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran Korkuteli Trafik Denetleme büro amirliği ekipleri, ilçede okullar bölgesinde sabah saatlerinde okul servislerine yönelik çalışma yaptı.

Okullar bölgesinde okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup, uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı. Eksiklikleri bulunan sürücülere de cezai işlem uygulanırken, denetimlerin süreceği bildirildi. - ANTALYA

Servis araçlarına şafak denetimi
Servis araçlarına şafak denetimi
Servis araçlarına şafak denetimi
Servis araçlarına şafak denetimi
Servis araçlarına şafak denetimi
Servis araçlarına şafak denetimi

Trafik Denetleme, Korkuteli, Tragger, okullar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis araçlarına şafak denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 16:51 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı 16:46 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor 16:03 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim 15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:38 Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler
16:24 T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek
16:02 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
15:23 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri         
16:58
Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti         
16:47
Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler         
16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak         
15:31
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! İkili, yöresel yemekleri tattı Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! İkili, yöresel yemekleri tattı         
15:22
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 17:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Servis araçlarına şafak denetimi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement