ÖĞRENCİ SERVİSİ, KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika

ÖĞRENCİ SERVİSİ, KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kamyonetle çarpışan öğrenci servisindeki 11 ilkokul öğrencisi, yaralandı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kamyonetle çarpışan öğrenci servisindeki 11 ilkokul öğrencisi, yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Büyükliman Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki Osman Tan İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan M.K. yönetimindeki 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi minibüsü, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 61 K 6751 plakalı kamyonetle kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servisteki 11 öğrenci yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Vakfıkebir Devlet ve Haçkalıbaba Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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