SERVİSÇİLER ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK : GEÇEN YILLARA GÖRE KORSAN SERVİSLER YÜZDE 60 ARTTI - Son Dakika

İSTANBUL'da yapılan denetimde korsan çalışan servisler yakalandı. Servislere cezalar kesildi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Diğer senelere oranla bu seneki korsan servis kullanım oranı arasında en az yüzde 60 artış yaşandı" dedi. Öztürk, "Okul ve personel taşıma servislerini ayırmadan söylersek İstanbul'da en az 4-5 bin civarında korsan servis var" diye konuştu.

İstanbul'daki okul servislerine yönelik denetimler devam ederken, dün sabah saatlerinde Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı. Korsan servis kullanımının artması ile birlikte İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da harekete geçti. L plakalı servis kullanıcıları; yollarda, okul önlerinde gördükleri korsan servis plakalarını İSAROD'un açmış olduğu WhatsApp hattına gönderdi. İSAROD Başkanı Hamza Öztürk odaya bildirilen plakaları tek tek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hazırladığı rapor ile birlikte bildirdi. L plakalı okul servisleri gibi okul taşıtı ibaresi bulunan korsan servislerin yanı sıra, hiçbir ibaresi bulunmayan minivan ve minibüslerle de korsan taşımacılık yapılıyor. DHA'ya açıklamalarda bulunan İSAROD Başkanı Öztürk İstanbul'da en az 4-5 bin korsan servis olduğunu dile getirdi.

"KORSAN SERVİS BOŞ İSE HERHANGİ BİR YAPTIRIMI YOK"

Hamza Öztürk "Korsan araçların hemen hemen hepsinde 'okul taşıtı' yazısı da var, 'dur' levhası da var. Bizim araçların her belgesi sorgulanırken, bu arabalarda herhangi bir yaptırım da yok. Hatta denetimlerde araç boş olduğu zaman işlem bile yapılamıyor, kanun kapsamında. Korsanla mücadele edeceğiz. Korsan kullanımı okuldaysa velilerimize, iş yerindeyse işverenlerimize görev düşüyor. Veliler, çocuklarının bindiği arabaya mutlaka bakın, bilin. Plakası mutlaka L ile başlasın. Denetim aileden başlamalı. Bir aile, veli olarak önce çocuğumuzu kime taşıttığımızı bilmek zorundayız. İşverensek, işçimizin, memurumuzu, personelimizi kime taşıttığımızı bilmek zorundayız" dedi.

"İSTANBUL'DA EN AZ 4-5 BİN CİVARINDA KORSAN SERVİS VAR"

Hamza Öztürk "Sadece Ekim ayının 1'inden itibaren bin tane korsan aracı kolluk kuvvetlerimize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim birimlerimize bildirdik. Okul ve personel taşıma servislerini ayırmadan söylersek İstanbul'da en az 4-5 bin civarında korsan servis var. Korsan serviste bizim standartlarımızın hiçbiri yok. Korsan serviste çoğu zaman hostes olmadığı gibi emniyet kemeri de yok. Kapısı da otomatik değil. Birçok vasfı, servis aracı vasfına uymuyor. Okullarda korsan çalışıyorsa veliler önce okul yönetimine, sonra aracı firma, ondan sonra da İlçe Milli Eğitim'e bildirebilirler. Bizi de arayıp bildirebilirler" diye konuştu.