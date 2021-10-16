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SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI - Son Dakika

SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI

16.10.2021 11:10

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan ve servis araçların denetiminden sorumlu özel ekip, 'S' plaka sahibi A.E.'nin 'ikiz plaka' oyununu açığa çıkardı.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan ve servis araçların denetiminden sorumlu özel ekip, 'S' plaka sahibi A.E.'nin 'ikiz plaka' oyununu açığa çıkardı. Söz konusu servis plakası sahibinin, aynı 'S' plakayı aynı renk ve modelde başka araçlara da takıp, korsan servisçilik yaptığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde 'S' plakalı servis minibüslerini denetlemek amacıyla özel ekip kurdu. Binlerce servis aracını tek tek takibe alan ekip, yapılan inceleme sonucu bazı servis araçlarının 'ikiz plaka'lı olduğu yönünde bilgiler elde etti. Firma sahiplerinin aldığı 'S' plakayı aynı renk ve modelde başka araca takıp korsan servisçilik yaptığı belirlendi. Kontroller sırasında, 'S' plaka sahibi A.E.'nin 'ikiz plaka' oyunu açığa çıkarıldı. Şüphelinin aynı 'S' plakayı aynı renk ve modelde birden fazla araca takıp, korsan servisçilik yaptığı tespit edildi. A.E.'ye idari para cezası kesilirken, aracı da trafikten menedildi,

128 KORSAN SERVİS MİNİBÜSÜ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Son 1 ayda yapılan denetimlerde, İzmir genelinde 128 korsan servis minibüsünün tespit edilip, trafikten menedildiği bildirildi. Ayrıca, 9 araca güzergah dışında sefer yapmaktan, 50 servise de sigorta ve fenni muayene gibi evraklarındaki çeşitli eksiklik ve yetersizliklerle taşımacılık yapmaktan ceza kesildi. Kesilen cezaların toplamda 956 bin 701 TL olduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, Bir servis aracına ait plakanın başka servislere de takıp korsan faaliyet yürüttüğünü tespit ettik. Kısa sürede yakaladık ve hakkında işlem yaptık. Başta çocukların ve tüm vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmeleri, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst seviyede tutarak herhangi bir kazaya karışmalarını engellemek amacıyla kent genelinde servis denetimleri sürüyor dedi.

SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI
SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SERVİSÇİLERİN 'İKİZ PLAKA' OYUNU POLİSE TAKILDI - Son Dakika
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