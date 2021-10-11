SESOB, Amasya'da "Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı" düzenledi - Son Dakika

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde Amasya'da "Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de bir otelde düzenlenen toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı merkez ve ilçelerde bulunan oda başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarın iki yıldır mağdur olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkarımız, ülkemizde meydana gelen doğal afetler ve pandemiden çok etkilendi. Bu süreçte esnaf teşkilatı olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya, sorunlarını çözmeye gayret gösterdik. Genelge doğrultusunda kapanan işyerlerine girişimlerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde valiliğimiz ve belediyemizin desteğini sağladık." ifadelerini kullandı.