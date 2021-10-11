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SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ

11.10.2021 11:55

FATİH'te sevgililer gününde sevgilisi olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Majed Saeb Alshaıkh müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

FATİH'te sevgililer gününde sevgilisi olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Majed Saeb Alshaıkh müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Alshaıkh savunmasında, "Bir hata oldu ve kendisini öldürdüm" dedi. Öldürülen Samira'nın babası Lahcan Lkhadır, " Bu kişi kızımı öldürdü ve cesedini teşhir etti. Biz de biliyoruz ki bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Kızımın yaşam hakkı vardı, neden kızımı öldürdü" diyerek şikayetçi oldu.

14 Şubat 2021'de üç çocuk babası tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh (50) sevgilisi olduğunu öne sürdüğü bir çocuk annesi Samira Lkhadır'ın (38) kendisini aldattığını düşünerek defalarca bıçakladı. Bıçak Samira'nın sırtında saplı kalınca, ikinci bir bıçak alarak bıçaklamaya devam etti. Majed Saeb, Samira'ı öldürdükten sonra da cep telefonu kamerasıyla kaydederek arkadaşına gönderdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Majed Saeb Alshaıkh tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada, ölen Samira Lkhadır'ın kız kardeşi, babası ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BİR HATA OLDU, ÖLDÜRDÜM"

Kimlik sorgusunda bekar ve 3 çocuğu olduğunu, pizza dükkanı işlettiğini ve İngiltere vatandaşı olduğunu belirten sanık Majed Saeb Alshaıkh, "Olay yanlışlıkla gerçekleşti. Evlenmek için sözleşmiştik. Bir hata oldu ve kendisini öldürdüm" dedi. Samira'yı 2019 yılından beri tanıdığını ve yurtdışından gelip giderken tanıştıklarını ve arkadaş ortamlarına birlikte girmeye başladıklarını anlatan sanık Alshaıkh, "Samira'nın ikamet süresi dolmuştu. Evlilikle ilgili konsolosluğa başvurularımı yapacaktım. Daha sonra Yunanistan'a gittim, Ocak 2021'de Türkiye'ye döndüm ve Samira ile birlikte kalmaya başladık. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum" dedi. Bunun üzerine ölen Samira Lkhadır'ın yakınlarını salondan çıkarılarak sanığın savunmasının alınmasına devam edildi.

"EYLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİ BİLMİYORUM"

"Samira'nın parası yoktu, kendisine ev tuttum. Zamanla değişmeye başlamıştı" diyen sanık Majed Saeb Alshaıkh, vücudunda iz gördüğünü, telefonda biriyle konuştuğunu duyduğunu iddia etti. Sanık Alshaıkh, "Telefondaki arkadaşıymış. Bana, 'Irak'tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim' dedi. Sigarayı almaya çıkacakken izi sordum. O da 'Senden' dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" diye konuştu.

VİDEOYU ARKADAŞINA GÖNDERMİŞ

Samira'yı öldürdükten sonra, videoya çekerek arkadaşına gönderdiği sorulunca da, arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyledi. Sanık Alshaıkh, "Onu seviyordum ama bir hata yaptım" dedi.

ŞİKAYETÇİ BABA: NE HAKLA ÖLDÜRDÜ

Samira'nın kız kardeşi Layla Lkhadır, ablasının kendilerine evlilikten hiç bahsetmediğini ve ablasıyla Majed'in, olaydan 15 gün önce tanıştıklarını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Samira'nın babası Lahcan Lkhadır ise kızının evlenceği ile ilgili bir şey anlatmadığını belirterek "Kuran'da kısas vardır. Birleşmiş Milletler'de de kadın hakları ile kanunlar vardır. Bu kişi kızımı öldürdü ve cesedini teşhir etti. Biz de biliyoruz ki bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Karısı olmadığı halde ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Türk adaletine ve kanunlarına saygı duyuyoruz. Çocuğuna annen öldü diyemiyoruz. Annesinin hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı, neden kızımı öldürdü" diye konuştu.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme heyeti, Majed Saeb Alshaıkh'ın üzerine atılı suçun mahiyetini ve delil durumunu göz önünde bulundurarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenilmesi için haklarında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ

Sevgililer Günü, Teşhir, Fatih, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ BABASI; KIZIMIN CESEDİNİ TEŞHİR ETTİ, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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