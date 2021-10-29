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Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

29.10.2021 00:16
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

Kocaeli'de sevgilisini öldüren ve cesedini ticari taksiyle Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de sevgilisini öldüren ve cesedini ticari taksiyle Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gölcük ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer'i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet sebebinin namus meselesi olduğunu söyleyen Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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