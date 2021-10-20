Seydişehir'de ana sınıfı öğrencileri yazarlarla buluştu - Son Dakika

Seydişehir İsmet Şen Ortaokulu ana sınıfın öğrencileri için "Günümüz Yazarları Geleceğin Yazarlarıyla Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve edebiyat sevgisi kazandırmak amacı ile ilçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler Seydişehirli yazarlar Mehmet Boztepe ve Mehmet Aydın ile bir araya geldi.

Yayınladıkları kitapları imzalayan yazarlar, ayrıca sohbet ederek okumanın önemini anlattı.

Öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlediğini kaydeden Anasınıfı Öğretmeni Fadime Güler, ilk defa kütüphaneye gelen öğrencilerinin heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını kaydetti.

Ana sınıfı öğrencilerini kütüphanelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydeden Kütüphane Müdürü Birol Yılmaz, "Kütüphanemizde öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kütüphanelerimiz geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü vazifesi görüyor. Okullarımızın bu türlü etkinlik düzenlemesini benimsiyoruz. İsmet Şen Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin okuma alışkanlığını kazanması bizim için önemli." dedi.