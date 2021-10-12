Üye Girişi
"Siber saldırı maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor" - Son Dakika

"Siber saldırı maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor"

12.10.2021 11:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen "Uluslararası Siber Kalkan 2021" tatbikatına katıldı. BTK'nın kendi binasında düzenlenen etkinlikte sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar, 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı 2 gün boyunca bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacak.

Tatbikatta açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, ilerleyen teknolojinin yenilikleriyle birlikte, iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasına gelindiğini belirterek, "Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bizde, ülkemizin güçlü bilişim ve haberleşme altyapısının sunduğu imkanlar sayesinde; ulaşım sektörü ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"2003-2021 YILLARI ARASINDA HABERLEŞME İÇİN YAPTIĞIMIZ YATIRIM MİKTARI 92 MİLYAR LİRA"

Haberleşme sektörüne yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında haberleşme için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar lira. Elektronik haberleşme sektörümüzde 2003 yılında 126 olan yetkilendirme sayısı, 2021 2. çeyreğinde 806'ya çıktı. Ülkemizde bilişim sektörü büyüklüğü 2003 yılında 21 milyar TL iken; 2020 yılında 189 milyar TL'ye yükseldi. Sadece son bir yılda sektörümüzün büyüme oranı yüzde 24'e ulaştı. Genişbant internet abone sayımız ise 2020 yılının ilk yarısında 78 milyonken bu yılın ilk yarısında yüzde 9,3'lük bir artış gösterdi. Makineler arası iletişim abone sayımız; 2011 yılında 1 milyon 56 bindi. Bugün bu sayı 7 milyon" diye konuştu.

"SİBER SALDIRILARDAN KAYNAKLANAN KAYIPLARIN MALİYETİNİN 2021 YILINDA DÜNYA GENELİNDE 6 TRİLYON DOLARI BULACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Siber saldırıların hem maddi hem manevi olarak birçok alanda zarara yol açtığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir. Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi, bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hale getirilmesi de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz" dedi.

SİBER SALDIRILARA YÖNELİK BİRÇOK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakanlık olarak proaktif çözümler geliştirmek ve vatandaşların maruz kalabileceği siber saldırıların yaşanmaması için tedbirler almaya devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Siber risklerin etkilerinin azaltılması ve ülkemizin öncü konumunu koruyabilmesi için 2020-2023 dönemini kapsayan Strateji belgesinde şu önemli ana hedefler yer alıyor: Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, siber suçlarla mücadele edilmesi, yeni nesil teknolojilerin güvenle kullanılması, siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonun sağlanması ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi, siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik operasyonel çalışmalar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülüyor" ifadelerini kaydetti.

Siber güvenlik alanında uluslararası paydaşlarla bilgi paylaşımını ve etkin iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT, G20, OECD, Türk Keneşi ve D8 gibi uluslararası organizasyonların politika ve strateji belirleyici faaliyetlerine katılım ve katkı sağlandığını açıkladı.

"5 BİNDEN FAZLA KİŞİYE SİBER GÜVENLİK SINIF EĞİTİMLERİ VERİLDİ"

Türkiye'nin siber güvenliği için sürekli çalıştıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlarının tespiti ve yetiştirilmesine yönelik FETİH Siber Talimhane projesi ile uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı altyapısını USOM bünyesinde hayata geçirdik. Siber güvenlik eğitim ve kamp etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerin düzenli ve rutin bir hale gelmesini, BTK Akademi ile bütünleşmiş bir biçimde siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesini ve ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan kıymetlerinin artırılmasını amaçlıyoruz. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, USOM tarafından, SOME'lerde görevli 3 bin 692 kişiye çevrim içi eğitimler verildi. Ülke genelinde siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak için 5 binden fazla kişiye siber güvenlik sınıf eğitimleri verildi" açıklamasında bulundu.

"5G İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP FİBER ALTYAPI YAYGINLIĞININ ARTIRILMASI İÇİN YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin 5G teknolojisi ile tanışmasına yönelik altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "5G'ye yerli ve milli imkanlarla üretilmiş şebeke ürünleri ile geçmek üzerinedir. 5G'ye yönelik olarak kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve 5G Vadisi Açık Test Sahası gibi çalışmalarla ülkemizdeki yerli üretim potansiyelini harekete geçirdik. Proje sadece ürün geliştirme için değil, aynı zamanda dünya markaları çıkarabilmemiz için de bir araç olacak. 2035 yılına kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Siber saldırı maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Siber saldırı maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söylemiş 12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söylemiş Sosyal medyada elden ele dolaşıyor! Dolar 9 lira olunca Yiğit Bulut'un eski konuşması tekrar gündem oldu 12:07 Sosyal medyada elden ele dolaşıyor! Dolar 9 lira olunca Yiğit Bulut'un eski konuşması tekrar gündem oldu İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini 11:51 İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş
Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada 11:45 Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı 11:36 İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu 11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran 11:10 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi

Son Dakika Haberleri
12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
11:53 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var
11:50 İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:30 HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer'in arkadaşına söyledikleri şaşırttı: Arka Sokaklar'dan silah beğendim
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
11:15 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu         
12:13
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var         
11:54
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı         
11:32
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş         
11:07
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 12:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Siber saldırı maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement