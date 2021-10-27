Üye Girişi
"Sıfır Atık"ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi - Son Dakika

"Sıfır Atık"ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi

27.10.2021 10:59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Sistemi'ni kuran 61 bin kurum/kuruluşun binasına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Sistemi'ni kuran 61 bin kurum/kuruluşun binasına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor.

2017 itibarıyla aşamalı olarak mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerlerinde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu, atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulamaya geçirilmesi ve 2023'e kadar da ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 112 bin kurum/kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlandı.

Sıfır atık uygulamalarının sistemli yürütülmesi, sıfır atık sistemine geçecek kurumlara ve mahalli idarelere yol gösterilmesi ve sistemi kuran yerlere prestij kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2020 itibarıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran mahalli idareler ile bina ve yerleşkelere "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verilmeye başlandı. Buna göre, bugüne kadar 61 bin kurum/kuruluşun binasına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Belediye hizmet alanında sıfır atık yönetim sistemini kurarak, belge başvurusunda bulunan belediye sayısı ise 63 oldu. Bu belediyelerden 41'inin yerleşim alanı, "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Öte yandan belediyelerin Sıfır Atık Proje dosyaları, 2020 yılı itibarıyla değerlendirilmeye başlanırken, Bakanlığa sunulan 290 belediyenin projesi içinden 162'si uygun bulundu.

13,6 milyon kişiye Sıfır Atık eğitimi verildi

Kurum kuruluşlar ile mahalli idarelerin envanterinin oluşturulması, sistem üzerinden belge düzenlenmesi amacıyla kurulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanıcı sayısı da 124 bine ulaştı.

Uygulamanın başlamasından bu yana sıfır atık yaklaşımı, belediyeler, kurum kuruluşlar, ve sanayiciler başta olmak üzere, birçok hedef kitle tarafından sahiplenilerek, hızla yaygınlaşmaya başladı.

Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları, limanlar, terminaller, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri, eğitim kurumları, AVM ve zincir marketlere yönelik dijital ortamda Sıfır Atık seminerleri düzenlendi.

Bu kapsamda, Haziran 2017'den Eylül 2021'e kadar 13,6 milyon kişiye Sıfır Atık Eğitimi verildi.

Ayrıca okullarda da "sıfır atık sistemi", "geri dönüşümün önemi" gibi konularda hazırlanan eğitim programları uygulanmaya başladı.

Bakanlık, ayrıca hedef kitlelere yönelik 11 Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu da hazırladı.???????

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sıfır Atık'ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi - Son Dakika


Son Dakika

Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi 10:51 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? 10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek 09:30 Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek

Son Dakika Haberleri
10:50 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
10:17 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı
10:06 Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti
10:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
"Yabancı sayısını düşüreceğiz" diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı         
10:54
Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti         
10:44
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı         
10:40
Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi         
10:35
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın         
09:56
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu         
09:18
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: "Sıfır Atık"ı uygulayan 61 bin kurum binası belgelendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement