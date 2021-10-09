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Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi - Son Dakika

Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi

09.10.2021 10:27
Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yaptığı ankete göre, Türkiye'de yaşayan sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlıkla ilgili farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yaptığı ankete göre, Türkiye'de yaşayan sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlıkla ilgili farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.

SGDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Türkiye'de Yaşayan Sığınmacıların Akıl-Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Farkındalığını Arttırma Projesi" kapsamında düzenlenen anket için Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'da 937 sığınmacıyla görüşüldü.

Anketteki 80 soruya yanıt veren sığınmacıların yüzde 87,1'ini 25-59 yaş, yüzde 9,6'sını 18-24 ve yüzde 3,3'ünü ise 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

Ankete katılan erkeklerin psikolojik sağlıkla ilgili farkındalığının kadınlara oranla daha düşük çıktığı belirlendi.

"Araştırmayla sahadaki ihtiyaçları daha net ortaya koymuş olduk"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen proje sorumlusu Klinik Psikolog Işıl Akın, sadece sığınmacı erkeklerde değil dünya genelinde erkeklerin psikolojik sorunlara dair farkındalığının düşük olduğunu belirtti.

Erkeklerin psikolojik sağlık sorunlarını fark edemediklerini ifade eden Akın, "Erkekler 'zayıf ve güçsüz görünmemeliyim' diye herhangi birine rahatsızlığını veya üzüntüsünü anlatmaktan çekinebiliyor. Peki bu duygu ve sıkıntıları gösteremeyince ne oluyor, bu kişiler içine kapanabiliyor ya da bu sorunlar fizyolojik sıkıntılar olarak kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce psikolojik sağlık hizmeti almamış olanların psikolojik sağlık ve işlevsel baş etme yöntemleriyle ilgili daha az farkındalık sahibi olduklarını aktaran Akın, "Normal hayatımızda sürekli baş ağrıları, iştahsızlık, yeme bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve benzeri sıkıntılar yaşadığımızda doktora gidip çözüm bulmaya çalışabiliyoruz. Ama konu psikolojik sağlığa gelince yardım istemekte zorlanılabiliyoruz. Halbuki bu sıkıntıların psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara dönüşmemesi için yardım alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle birlikte sığınmacıların psikolojik sağlık farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Akın, "Yaptığımız bu araştırmayla sahadaki ihtiyaçları daha net ortaya koymuş olduk." bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı, ruh sağlığı, Türkiye, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi - Son Dakika


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