Siirt emniyetinden filmleri aratmayan tanıtım videosu - Son Dakika

Siirt emniyetinden filmleri aratmayan tanıtım videosu

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 'Sakın korkma 112'yi ara' tanıtım videosu paylaşıldı. Video vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, aktif, senkronize tam uyumlu çalışan 112 ihbar sisteminin tanıtım filminin çekildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, insansız hava araçları, il bazında 550 KGYS'ne ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralar, plaka tanıma sistemleri, motorize ekipleri ve tüm personelimizle alınan ihbarlara anında müdahale edilip gizlilik esaslarına riayet edilerek tüm gelen ihbarlarınız koşulsuz değerlendirilerek gereği yapılmaktadır" denildi.