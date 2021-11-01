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Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor - Son Dakika

Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor

01.11.2021 18:44

Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor Siirt'te 6'ncı kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor

SİİRT - Siirt'te 6'ncı kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 7 gün sürecek olan ve 'Geleceğe Bir Kitap Aç' sloganıyla 6'ncı Siirt Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı. Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırdaki açılışa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Nihat Şındak çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri Siirt'e, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan kitap fuarı, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vatandaşı, gençleri, çocukları kitaplarla buluşturmak amacıyla fuarın her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve gelenekselleştiğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Dışardan gelen misafirlerimize, yayın evlerine çok kıymetli yazarlarımıza hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. Kitap fuarımıza katılan ve adını sayamadığım onlarca yazarımıza yayın evlerimize bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kitapları çok sevdiğini ve kitap almak için fuara geldiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Nergiz Tuncer, arkadaşlarına da kitap fuarına gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Tuncer, "Siirt kitap fuarına geldim. Çok güzel kitaplar. Bugün bende aldım. Çok güzel. Aldığım kitabın ismi 'Hayalet' kitabı" diye konuştu.

Kitap okuyarak uyuduğunu ifade eden 5 yaşındaki Asel Barlık ise, "Okuldan kitap fuarına geldik. Kitap alacağım kendime. Kitapları da çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarın her yıl daha renkli geçtiğini dile getiren Siirt Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Uras, okuma kültürünü yaygınlaştırma, vatandaşları okumaya teşvik etmek ve geleceği kitapla kurma bilincini genişleterek, okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil hedeflendiğini söyledi. Uras, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Siirt Geleneksel Kitap Fuarında yine aynı heyecan aynı coşku var. Siirt 12 bin yıllık köklü geçmişi ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür ve medeniyet kentidir. Dolayısıyla bu kültür ve medeniyet kentinde Siirt'te kitap fuarı çok yakıştı. Bütün gençleri, öğrencileri kitap fuarına bekliyoruz" dedi.

Fuarda 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşacak.

Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor
Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor
Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor
Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor

Siirt Valiliği, Turizm, Kitap, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 100 yayın evi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor - Son Dakika


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