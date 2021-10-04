Siirt'te 168 üniversite öğrencisi yurt ve misafirhanelerde misafir ediliyor - Son Dakika

Çeşitli illerden üniversite öğrenimi için Siirt'e gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler geçici olarak yurt ve misafirhanelerde ağırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kente barınma sorunu yaşayan öğrencilere yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 24 Eylül- 4-Ekim'da 338 öğrencinin başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu öğrencilerden 121'i kız 168'inin kentteki yurt ve misafirhanelere yerleştirildiği aktarıldı.

170 öğrencinin de peyderpey kente gelmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bunlara yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerimizi yurt ve misafirhanelerde geçici süreyle misafir etmeye ve onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Öğrenciler başvurularını Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.