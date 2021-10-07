Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Dumlupınar Mahallesi'nde iki depoda yapılan aramada 4 milyon makaron, 30 kilo kıyılmış tütün, 100 havai fişek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.