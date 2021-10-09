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Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi

09.10.2021 14:20
Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi

Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kurum bünyesinde yapılan çalışmaları anlatan sunum yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, amatör spora her yaş ve branştan ilgi olduğunu söyledi.

Çocuk ve gençlere spor kültürünü kazandırmak için tüm branşlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Olğaç, şunları kaydetti:

"Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında tüm bronşlardaki gençlerin hazırlık performanslarını görmeleri için yetenek taraması yaptık. Futbol, basketbol, judo, badminton, güreş başta olmak üzere 20'ye yakın dalda yaptığımız aktivitelerle çocuk ve gençlerimizde spor kültürünü oluşturuyoruz. Daha da önemli sağlıklı bir yaşam için spor yapıyor ve yaptırıyoruz."

Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak ve antrenörlerin katıldığı etkinlik gösterilerle sona erdi.

15 Temmuz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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