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Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

21.10.2021 15:02
Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kedi DEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kedi DEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bir kedi elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu yoldan geçen DEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşlar kediyi kurtaran ekibe teşekkür etti. - SİİRT

Gündoğdu, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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