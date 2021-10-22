Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kedi DEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bir kedi elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu yoldan geçen DEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşlar kediyi kurtaran ekibe teşekkür etti. - SİİRT