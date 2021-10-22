Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurulduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 17 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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