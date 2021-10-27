Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bir işyerinde yapılan aramada 41 bin 400 makaron ve 35 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.