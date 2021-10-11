Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor - Son Dakika

Siirt'in önemli su kaynaklarından Kezer ve Botan çayları, kuraklık dolayısıyla taban seviyesine geriledi.

Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak seviyesinde düşüş yaşanan, Pervari'nin Kilis köyünden geçen Botan Çayı'nın dibi görülüyor.

Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği çayda, zemindeki kumlar gözükür duruma geldi.

Tarımsal alanları da etkiledi

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçilerin de önemli ölçüde etkilendiği, son yılların en kurak dönemini yaşadıklarını söyledi.

Barajlarda su kaybı yaşandığını dile getiren Günbat, "Nehirlerde su barajlara akıyor. Kaynak suyu azalınca barajların da suyu çekildi. Kuraklığın etkilediği tarım alanlarında da zorluklar yaşanıyor. Siirt'te hububatta, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca sahada yapılan incelemede buğday ve arpada yüzde 65 dolayında, kırmızı mercimekte ise yüzde 30 dolayında verim kaybı yaşandı. Fıstıkta da yaşanan verim kaybı, fiyatının da normal yıllara göre yükselmesine neden oldu. Yıllar sonra ilimizdeki nehir suyunun çok azaldığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) İl Temsilcisi Ayhan Mergen de dünyayı bekleyen en büyük tehlikenin küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık olduğunu söyledi.

Mergen, "Küresel ısınmanın etkileri son bir kaç yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Siirt'te görülmektedir. Asırlar boyunca yüksek debisiyle akan Botan'da su seviyesi, karşıdan karşıya yaya geçilebilecek seviyeye kadar düştü. Bu da küresel ısınmanın geldiği boyutu göstermektedir. Doğal olarak bunun önüne geçmek için küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerden kaçınılması ve bilhassa bilim insanlarının önerileri doğrultusunda dünya geneli uygulanacak plan doğrultusunda hareket edilmelidir." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise kuraklığın etkisini daha da hissettirdiğini aktararak, "İlimizde baraj, akarsu ve nehirlerde su seviyesi düştü. Botan'da su, hiç görmediğimiz seviyeye düştü. Kuraklık üreticilerimize zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan kaynaklanan zararları karşılıyor. İnşallah barajların dolmasıyla hem enerji üretimi artacak hem de tarım ve hayvancılıkta iyi bir yere gelineceğine inanıyorum." dedi.