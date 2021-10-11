Üye Girişi
Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor - Son Dakika

Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor

11.10.2021 15:33
Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor

Siirt'in önemli su kaynaklarından Kezer ve Botan çayları, kuraklık dolayısıyla taban seviyesine geriledi.

Siirt'in önemli su kaynaklarından Kezer ve Botan çayları, kuraklık dolayısıyla taban seviyesine geriledi.

Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak seviyesinde düşüş yaşanan, Pervari'nin Kilis köyünden geçen Botan Çayı'nın dibi görülüyor.

Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği çayda, zemindeki kumlar gözükür duruma geldi.

Tarımsal alanları da etkiledi

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçilerin de önemli ölçüde etkilendiği, son yılların en kurak dönemini yaşadıklarını söyledi.

Barajlarda su kaybı yaşandığını dile getiren Günbat, "Nehirlerde su barajlara akıyor. Kaynak suyu azalınca barajların da suyu çekildi. Kuraklığın etkilediği tarım alanlarında da zorluklar yaşanıyor. Siirt'te hububatta, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca sahada yapılan incelemede buğday ve arpada yüzde 65 dolayında, kırmızı mercimekte ise yüzde 30 dolayında verim kaybı yaşandı. Fıstıkta da yaşanan verim kaybı, fiyatının da normal yıllara göre yükselmesine neden oldu. Yıllar sonra ilimizdeki nehir suyunun çok azaldığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) İl Temsilcisi Ayhan Mergen de dünyayı bekleyen en büyük tehlikenin küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık olduğunu söyledi.

Mergen, "Küresel ısınmanın etkileri son bir kaç yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Siirt'te görülmektedir. Asırlar boyunca yüksek debisiyle akan Botan'da su seviyesi, karşıdan karşıya yaya geçilebilecek seviyeye kadar düştü. Bu da küresel ısınmanın geldiği boyutu göstermektedir. Doğal olarak bunun önüne geçmek için küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerden kaçınılması ve bilhassa bilim insanlarının önerileri doğrultusunda dünya geneli uygulanacak plan doğrultusunda hareket edilmelidir." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise kuraklığın etkisini daha da hissettirdiğini aktararak, "İlimizde baraj, akarsu ve nehirlerde su seviyesi düştü. Botan'da su, hiç görmediğimiz seviyeye düştü. Kuraklık üreticilerimize zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan kaynaklanan zararları karşılıyor. İnşallah barajların dolmasıyla hem enerji üretimi artacak hem de tarım ve hayvancılıkta iyi bir yere gelineceğine inanıyorum." dedi.

Pervari, Kilis, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma 15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti 15:09 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi 14:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü 14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü

Son Dakika Haberleri
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu         
15:36
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Ödül törenindeki davranışlarından dolayı kendini savunan Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a fena yüklendi Ödül törenindeki davranışlarından dolayı kendini savunan Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a fena yüklendi         
15:20
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021         
15:17
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi         
15:06
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün         
14:31
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek         
14:22
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te kuraklık nedeniyle Kezer ve Botan çaylarının dibi gözüküyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement