Siirt'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya yıkılıyor! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu