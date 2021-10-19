Siirt'te "Muhtarlar Günü" kutlandı - Son Dakika

Siirt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na muhtarları temsilen çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muhtarlar adına konuşma yapan Eğlence Köyü Muhtarı Abdusselam Olğaç, muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.
Törene, bazı kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
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