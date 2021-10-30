Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana geldi. 21 B 911 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 SEF 46 plakalı araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT