Siirt'te teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca Derince Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, 28 yıl önce 22 masun vatandaşın köy okulunun önünde katledildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşmadığını ve ulaşmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Çok yakındır bu topraklardan bu bela bir daha dönmeyecek şekilde defedilecektir. Devletimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve vatandaşlarımızla hep beraber başaracağız. Bizim şehitlerimize borcumuz var. Bu milletin evlatları, istemediği biri bizim yolumuzdan, dağlarımızdan ve patikalarımızdan geçemez. Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Saldırıda annesi, eşi ve 6 çocuğunu kaybettiğini belirten Zeyneddin Erdem, yaşanan acının 28 yıldır taze olduğunu aktardı.

Terörü lanetleyen Erdem, "İnsan olan böyle bir katliamı yapmaz. Saldırıda tüm ailemi kaybettim, tek başıma kaldım. Bu insanlık mı? Bu kadar çocuk katledildi." diye konuştu.

Zaman Erdem de terörün amacına ulaşamayacağını dile getirerek, "Bebek vardı, onu da öldürdüler. Bunları asla unutmam. Çocukların ne suçu vardı? Çocukları topladılar 'Konuşma yapacağız' diye götürüp hepsini taradılar. 28 yıl aradan geçti, unutmadım, unutmayacağım." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Doğanay, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Baykan ilçesinin Derince köyünde 21 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler, 9 aylık Leyla bebek ve kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafıyla terör örgütünün kanlı saldırılarının simgesi olan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in de aralarında yer aldığı 13'ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizerek katletmişti.