Siirtli kadınlar mesleki eğitim hayalini belediyenin açtığı kursla gerçekleştiriyor - Son Dakika

Siirt Belediyesinin düzenlediği kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitim hayallerini gerçekleştiriyor.

Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünce, Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle kadınlara yönelik açılan mesleki ve teknik beceri ile hobi kursları yoğun ilgi görüyor.

Kadın Yaşam Merkezi ile Özbel ve Orhan Doğan Parkı Gençlik merkezlerinde 16 alanda ücretsiz açılan kurslara 600'ün üzerinde kadın kayıt yaptırdı.

En fazla talep ise dikiş-nakış, tel kırma ve ahşap boyama kurslarına oldu.

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Murat Özekinci, AA muhabirine, kadınların mesleki eğitim hayalini gerçekleştirmek için belediye olarak kurslar düzenlediklerini söyledi.

Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde düzenlenen kurslarda eğitimlerin 50 usta öğretici tarafından verildiğini ifade eden Özekinci, şunları kaydetti:

"Kentte kadınların hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilmelerini sağlamak için 2 ay önce açtığımız kurslara yoğun bir katılım var. Dikiş-nakış ve tel kırma kursları yoğun ilgi gördü. Bu kursların yanı sıra yüzme, yabancı dil, işaret dili, robotik kodlama, okuma- yazma, hat sanatı, Osmanlıca, diksiyon, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step, aerobik, halk oyunları, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği ve üniversiteye hazırlık eğitimleri de başladı. Desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum."

Özekinci, ayrıca Kur'an-ı Kerim kursu da verdiklerini dile getirdi.

"Kadınlar mesleği hızla öğreniyor"

Kadın Yaşam Merkezi Müdürü Bahar Polat da, merkezin kadınlar için çok ideal olduğunu dile getirerek, salgın nedeniyle uzun bir zaman evden çıkamayan kadınların normalleşmeyle kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Polat, "Kadınlar buraya daha çok meslek öğrenmek için geliyor. El sanatları daha çok ilgilerini çekiyor. Burada tel kırma, ahşap boyamaya ilgi duyan kadınlar aynı zamanda mesleği de hızla öğreniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Olumlu yansımalarını görebiliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Kıymet Çekin, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boş zamanımı meslek öğrenerek değerlendiriyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede dikiş makinesi kullanmayı öğrendim. Dikiş nakış sayesinde evde de çocuklarımın yırtılan elbiselerini dikebiliyorum. İlerde belki bir iş yeri açıp para kazanma düşüncesi içindeyim." dedi

Selamet Erdoğan da belediye sayesinde mesleki eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu aktardı.