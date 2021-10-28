Silahla tehdit olayına karışan Afgan uyruklu şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de geçe saatlerinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri silahlı tehdit olayına karışan Afgan uyruklu şahsı kısa sürede yakalayarak göz altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde olay Nevşehir Herikli Mahallesi Ilıcayolu Sokak üzerinde yaşandı. Plastik toplayıcısı C.E.; 06 plakalı beyaz bir aracın kendisine doğru geldiğini ve araç içindeki yabancı uyruklu şüpheli G.S.M'nin silahı dolduruş yapma sesini duyması üzerine olay yerinden kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, şüpheli şahıs ve aracı kısa sürede Osmanlı caddesi üzerinde yakaladı. Araçta ve şahsın yapılan kontrolünde kurusıkıdan bozma 1 adet tabanca ve şarjöre basılı halde bulunan 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 'Tehdit, Silah Teşhiri ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca gözaltına alınan G.S.M.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari ve cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR