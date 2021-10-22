Silahla yaşamına son verdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay; gece saatlerinde, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre; İstanbul'da yaşayan Hacı Doğan (45) eşinden boşandıktan sonra Ereğli'ye gelerek ev kiraladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hacı Doğan'ı arayan arkadaşı kendisinden haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen ikametgaha gelen polis ve itfaiye ekipleri korkuluğu kırdıkları camdan eve girdi. Ekipler, Doğan'ın yerde hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Hacı Doğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etmeleri üzerine adresten ayrıldı. Doğan'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmaların ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK