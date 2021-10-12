Silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan Semih, 4 gündür yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

BOLU'da, yolda yürürken kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Semih Uysal (21), 4 gündür yaşam savaşı veriyor. Semih Uysal'ın babası Erol Uysal, "İnsanların bu şekilde topluluk içinde silah sıkmaları bizi gerçekten çok üzdü. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Caydırıcı kanunlar olmalı" dedi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Mertcan P. (21) ve Ömer Faruk A. (26) yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalarını çeken taraflar, birbirlerine defalarca ateş etti. Mertcan P. ile arkadaşlarıyla birlikte yürürken kurşunun isabet ettiği Semih Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Faruk A. ile tedavisinin ardından Mertcan P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYORMerminin karaciğerine isabet ettiği Semih Uysal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 2 kez ameliyat edilen ancak karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılamadığı Uysal'ın ailesi gelecek iyi haberi bekliyor.'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI'Erol Uysal oğlunun iki ameliyat geçirdiğini belirterek, "Şu anda durumu karaciğerinde bir kanama var. Onunla ilgili tampon yapıldı. 2 tane ameliyat geçirdi. Şu anda yapılanlar kanamayı durdurmaya yönelik operasyonlardı. Kanama durunca biraz daha rahatladı. Bundan sonraki süreçte tedaviye yönelik ameliyatlar gerçekleştirilecek. Hayati tehlikeyi atlatamadı. Hala hayati tehlikesi var. Kurşun alınamadı" diye konuştu.'CAYDIRICI KANUNLAR, CEZALAR OLMALI'Erol Uysal, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "İnsanların bu şekilde topluluk içinde silah sıkmaları bizi gerçekten çok üzdü. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Burada adalete sesleniyorum. Caydırıcı kanunlar olmalı. Caydırıcı cezalar olmalı. İnsanlar rahatlıkla topluluk içinde silah sıkmamalı" dedi.ARKADAŞLARINI UYARMIŞ

Oğlunun arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada vurulduğunu belirten Erol Uysal, "Askerden geldi. Askerde burnu bile kanamadı. Buraya gelince böyle bir şey yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Kesinlikle bunlarla alakası yok. Onların kendi arasındaki bir husumet sırasında rastgele oradan geçerken benim oğlum yaralandı. Arkadaşlarını hatta uyarmış 'silah atılıyor, kaçın' diye. Bu sırada kendisi vurulmuş."