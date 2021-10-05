Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Say Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu. Olayda polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı

Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi

Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti

Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi

Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı

100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!

Yunan ve Bulgarlar balık almaya bile Edirne'ye geliyor