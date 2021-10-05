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Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı

05.10.2021 17:05
Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı.

Say Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu.

Olayda polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silifke'de polise mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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