Silifke'de yanan orman alanlarına fidan dikim hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Silifke 'de çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölgede çıkan yangınlarda zarar gören orman alanlarının yeşillendirilmesi için hazırlıklar sürüyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başlayacak fidan dikim çalışmaları kapsamında, olası bir yangında yangının hızını yavaşlatmaya ve durdurmaya yönelik olarak bölgede servi, keçiboynuzu, zakkum ve badem gibi ağaç türlerinden bir kuşak oluşturulması planlanıyor.