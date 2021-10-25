SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KİŞİYİ KURTARIP, BALON HEDİYE ETTİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KİŞİYİ KURTARIP, BALON HEDİYE ETTİ

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ Boğluca Deresi yanındaki kafede bir kadın iddiasına göre sandalyeden dereye düştü. Mahsur kalan kişiyi kurtaran seyyar satıcı ona balon hediye etti.

Olay, Silivri Piri Mehmet Paşa Kordon boyunda Boğluca Deresi kenarında bulunan kafede geçen cumartesi yaşandı. Arkadaşıyla birlikte kafeye oturmaya gelen genç kız iddiasına göre dengesini kaybederek oturduğu sandalyeden dereye düştü. Dere yatağında mahsur kalan kişiyi, bu sırada oradan geçen balon satıcısı el uzatarak, kurtardı. Bu sırada dere üzerindeki köprüden geçenler, kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını alkışlayarak kutladı. Satıcı, kurtardığı kıza balon hediye etti. Dere yatağından kurtarılan ve ismi öğrenilemeyen kadın gülerek, "Sandalyeden düştüm, her tarafım ıslandı" şeklinde anlattı.