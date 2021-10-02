Son dakika haberi: Silivri'de üzerine kum yüklü kamyon devrilen trafik polisi yaralandı - Son Dakika

Silivri'de yolda denetim yapan trafik polisi, bariyerlere çarptıktan sonra devrilen kum yüklü kamyonun altında kalarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden 34 ROU 80 plakalı kum yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, bölgede denetim yapan motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı trafik polisi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
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