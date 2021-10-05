Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kırsal Kumluk Mahallesi Topçay Kümeevler bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 69 kilo 750 gram kubar esrar, 1 kilo 700 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tapanca, 2 şarjör 25 mermi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili E.G. ile K.G. gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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