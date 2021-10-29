SİMGE BURDUR'U COŞTURDU - Son Dakika

BURDUR Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim konserinde şarkıcı Simge sahneye çıktı. Dekolteli sahne kıyafetiyle meydanı dolduran kalabalığı coşturan Simge, finali 10'uncu Yıl Marşı ile yaptı.

Şeker Meydanı'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Simge, sevilen parçalarını Burdurlular'la birlikte söyledi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Simge söylediği parçalarla ve sahne performansı ile Burdurlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Dekolteli siyah sahne kıyafetiyle büyüleyen Simge, 10'uncu Yıl Marşı'nı da elinde Türk bayrağı ile Burdurlular'la birlikte söyledi.

Konserde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 98 yıl önce 29 Ekim'de bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet kuruldu dedi.