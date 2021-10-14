Sincan'da Forklift'in altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde devrilen Forklift'in altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı Forklift'in (çatallı kaldıraç) devrilip alt katta bulunan başka bir fabrikanın bahçesine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın altında kalan yabancı uyruklu A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Şehit Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANKARA