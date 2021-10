Sındırgı'da Macera Dolu Festival - Son Dakika

22 – 23 – 24 Ekim tarihleri arasından Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad festivali gerçekleştirilecek.

Karadenizi andıran doğası ile Yayla bayır Gölet alanı festivale ev sahipliği yapacak. İlk iki gün kamp kuracaklar için doğa sporu etkinlikleri, konserler gibi birçok farklı aktivite planlanırken, 23 Ekim Pazar günü de Offroad tutkunları hazırlanan özel parkurda hünerlerini sergileyerek birincilik için yarışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Triton Anadolu, Yaylabayır mahalle muhtarlığı, Balıkesir ve Sındırgı Offroad kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirilecek Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad festivali tamamen ücretsiz olacak. Birçok markanın da stant açacağı kamp alanında katılımcılar sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Dışarıdan seyirci katılımına ise yalnızca Offroad yarışlarında müsaade edilecek.

Kamp kuracaklar ve yarışlara katılacaklarda aşı kartı, ateş ölçümü gibi COVİD 19 tedbirleri kapsamında gerekli kriterler aranacak. Katılımcıların rahat ve eğlenceli bir kamp geçirmesi adına, güvenlik, sağlık, parkur temizliği, yerleşim alanları gibi tüm önlemler alınmış durumda.

Sındırgı'da doğa ve kamp turizminin geliştirilmesi adına her alanda çalışmalarını sürdüren ve farklı etkinliklerle ilçenin adını duyurmayı hedefleyen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehir Sındırgı'da her türlü etkinliğe yer var. %57 si ormanlarla kaplı ilçemizde eşsiz bir doğaya sahibiz. Muhteşem doğayı da doğa sporları, kamp ve offroad tutkunlarına tanıtmamız gerekiyor. Zaten son günlerde treaking grupları ilçemizi sıkça ziyaret ediyor. Kamp kurmak isteyenlerde farklı alanları değerlendirebiliyor. Bizler de Balıkesir'de ve ilçemizde kamp ve offroad tutkunlarımızla bir araya geldik. Onların da talepleri doğrultusunda Yaylabayır kırsal mahallemizde muhteşem macera dolu bir etkinlik hazırladık. Onlar talep etti, bizler yerine getirdik. Katılımcıların rahat etmesi muhteşem doğayı keşfetmesi için her türlü imkanı seferber ettik. Biz hazırız. 22-23-24 Ekim tarihlerinde sizleri de bu muhteşem etkinliğe bekliyoruz. " dedi.

Sındırgı Kamp Karavan ve Offroad festivali 22 Ekim Cuma günü kamp kurulumu başlayacak, 23 Ekim Cumartesi doğa sporları, konser gibi etkinliklerle süslenip, 23 Ekim Cumartesi günü Offroad yarışları ile son bulacak.