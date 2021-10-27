Sındırgı Kamp Karavan ve Ofroad Festivaline yoğun ilgi - Son Dakika

22-23 ve 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivalinde yöre halkının doğal ürünlerini sergilediği stantların yanında, kamp, karavan ve offroad ekipman satıcıları da stant açtı.

Karadeniz'i andıran doğası ile Yaylabayır Göleti festivale ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kampçılar ve offroad tutkunları kamp alanına yerleşti. İlk iki gün kamp kuranlar için doğa sporu, konserler gibi birçok farklı faaliyet gerçekleştirilirken, 23 Ekim Pazar günü de offroad tutkunları hazırlanan özel parkurda hünerlerini sergiledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Triton Anadolu, Yaylabayır Muhtarlığı, Balıkesir ve Sındırgı Offroad kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirilen Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivali katılımcıları ve yöre halkını sevindirdi. Birçok markanın da stant açtığı festivalde, kampa katılanlar sürpriz hediyelerin sahibi oldu. Jandarma, Zabıta ekipleri girişlerdeki COVİD 19 kontrollerini gerçekleştirdi. Bölgede geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Gezici tuvaletlerden, elektrik, sahne, acil müdahale gibi kampa katılanların rahatlığı her alanda düşünüldü. Aynı zamanda yöre halkının açtığı stantlarda A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara yer verildi. Festivalin bölge halkına kazanç sağlaması, tamamen doğal ürünlerin ve temel ihtiyaçların da ekonomik bir şekilde karşılanması adına Festival alanında Yaylabayır mahalle sakinleri haricinde stant açılmasına da müsaade edilmedi.

Beklenenin Üzerinde Katılım Gerçekleşti

Bu yıl ilki düzenlenen ve kısa sürede hazırlanılan Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivaline katılım beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Dünya'nın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 600'e yakın Offroad aracı ve 1000'e yakın karavan, yüzlerce ATV aracı, 10 bine yakın katılımcı Yaylabayır yaylasında toplandı. İlçedeki vatandaşların da tamamı nerdeyse dolaylı yoldan kamp alanını ve yarışları seyretmek için alana geldi.

Tüm Kurumlar ve Yöre Halkı İşbirliği İçindeydi

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Triton Anadolu grubu ve Yaylabayır mahalle muhtarlığı ve yöre halkı işbirliği içerisinde gerçekleştirilen festival de Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma da mükemmel bir uyum içerisinde çalıştı.

Katılımcılar Memnun Ayrıldı

Dünya'nın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar kamptan memnun ayrıldı. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü festival de katılımcıların da yüzü güldü. Bölge halkı da sıra dışı etkinliklerin yer aldığı festivali sahiplendi.

Offroad Yarışları Nefes Kesti

1000 rakımlı Yaylabayır Kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Offroad yarışları nefes kesti.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Trıton Anadolu işbirliği ile gerçekleştirilen Offroad yarışlarında da heyecan doruktaydı.600'e yakın Offroad aracının katıldığı festivalde 17 araç kıyasıya mücadele etti. Özel hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlamak için araçlar birbirleriyle yarıştı. Seyirci olarak da yoğun bir kalabalık vardı. Yaklaşık 5 bin kişi yarışları izlemek için parkur etrafında toplandı. Yarışmacılar kadar izleyenler de heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Türkiye'nin farklı noktalarından katılımcıların olduğu gibi Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden de gelenler oldu.Parkurda saplanan araçlar da kepçe ve yöre halkının traktörleri yardımı ile çıkarıldı.

Seyirciler ve yarışmacılar adeta çamur banyosu yaptı. Heyecan dolu bir yarışmasının ardından birinciliği Bandırma Kapıdağ Offroad Kulübü Yasin Yıldız ve kopilotu göğüslerken, ikinciliği Isparta Davraz Offroad kulübünden Ferhat Aybay ve kopilotu, üçüncülüğü ise Sındırgı Offroad kulübü İsmail Karataş ve kopilotu Fatih Susan kazandı. Dereceye girenlere ödülleri İlçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkan yardımcısı Halil Aldemir, TRITON Anadolu yönetimi tarafından verildi.

Düzenlenen Offroad yarışlarına Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, İlçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyeleri, daire amirleri, Türkiye genelinden ve ilçeden binlerce vatandaş katıldı. Heyecan dolu yarışları seyretmek için çoluk çocuk herkes Yaylabayır Kamp Alanında buluştu.

Turizme Değer Katıyor, Doğa Sporlarında İlçemizde İlkleri Yapıyoruz

Turizmin canlanması ve farklı aktivitelerle ilçenin tanıtılması adına ilklere imza atan ve sıra dışı festivaller gerçekleştiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Doğal Şehir Sındırgı termal kaynaklarıyla, Yağcıbedir halısıyla hakikaten gezilmeye görülmeye değer bir şehir. Bizlerde doğa ve doğallık üzerine etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Ve yılın her bir döneminde farklı bir etkinlikle şehrimizin hem ismini duyurmaya hem de dışarıdan turizmle alakalı insan getirmeye gayret ediyoruz. Ve bunlardan bir tanesinde şimdi Sındırgıda Yaylabayır mahallemizde gerçekleştirdik. 1000 rakımlı bir alanda orman alanı içerisinde mükemmel bir festivali geride bıraktık. Binlerce doğasever Sındırgı'da buluştu. Offroad festivalinde 600 e yakın offroad aracı buraya gelerek onlara özel olarak hazırladığımız parkurda yarışlar yaptılar. Ve hakikaten bizim ilk defa izlediğimiz ilk defa gördüğümüz bir hadiseydi. Kadın, erkek bütün herkes buraya katılım çok ciddi manada oldu. Hiçbir aksilik yaşanmadan mükemmel bir atmosfer oldu. Özellikle yöre halkımız bu işe ciddi manada sahip çıktı. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız Yücel Yılmaz'a, TRITON Anadolu grubuna, Yaylabayır muhtarımıza ve mahalle halkına, belediye personelime, güvenliği sağlayan Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En güzel hadise de o kadar güzel bir ortamdı ki katılımcılar yerlerde temizlenecek çöp bile bırakmadılar. Doğal şehre bu festival çok yakıştı." Dedi.

Yaylabayır Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan, "Bu festivali yaklaşık 20 günden beri saha da bizzat belediye personeli bütün daire amirleriyle beraber yürüttük. Beraber organizasyonunu yaptık. Bugün itibariyle bu festivalimiz başladı. Festivalde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve her zaman yanımızda olan bu tür etkinliklerin mimarı Ekrem Yavaş başkanıma mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.