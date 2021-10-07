Sinema - Milyonda Bir - Son Dakika

Sinema - Milyonda Bir

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek. "Milyonda Bir" Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy ve Ali Erkazan'ın oynadığı "Milyonda Bir", şehir hayatını bırakıp yollara düşen bir kadın ile antika arabasıyla uzun yola çıkmış bir adamın hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor. Yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstlendiği aşk ve dram karışımı filmin görüntü yönetmenliğini Çetin Çavan yaptı.

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