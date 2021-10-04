SINIRDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Altınözü ilçesindeki Hacıpaşa Mahallesinde bulunan 1'inci derece askeri yasak bölgede hudut personeli tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalan Türk vatandaşı 2 DEAŞ'lı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen DEAŞ'lı terörist Yasir A., Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Sınırda yakalanan diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.?nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye 'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist Yasir A. (20), Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, sınırda yakalanan bir diğer DEAŞ'lı terörist Yasin Y.'nin (19) jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.

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