Sinop Belediye Başkanı Ayhan, ikinci meydan projesinin sürdüğünü söyledi - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kale Yazısı Mahallesi'nde çalışmaları devam eden ikinci meydan projesinin kısa sürede hizmete sunulacağını belirtti.

Ayhan, AA muhabirine, Hamsi Yolu Sokağı'nda 22 bin metrekarelik alanın 11 bin metrekarelik bölümünün konser, miting, açık hava etkinlikleri ve çocuk parklarının yer alacağı şekle dönüştürüleceğini söyledi.

Böylece Sinopluların yeni bir meydana kavuşacağını dile getiren Ayhan, ayrıca aynı bölgede 200 araçlık bir otoparkı da vatandaşların ücretsiz hizmetine sunduklarını aktardı.

Meydanla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Uğur Mumcu Meydanı'nın TOKİ tarafından yeniden düzenlenecek olması, Hamsi Yolu Sokağı'nda yapılacak projeyi daha da önemli hale getiriyor. Tarihi Cezaevi ve Kale surlarının hemen önü ve deniz kıyısına yapılacak etkinlik alanının başta kentin trafik akış sorununu da büyük ölçüde çözmüş olacak. Bu alanı hiçbir ticari işletmenin ve yapının olmayacağı, içinde çocuk ve kaykay parkı, yürüyüş yolunun bulunduğu bir alan olarak düşünüyoruz. Ayrıca Tarihi Sinop Cezaevinde yatarken, 'Aldırma gönül' adlı şarkının sözlerini yazan ünlü şair Sebahattin Ali'nin Sinop ile adının anılır hale gelmesi sebebiyle heykelini bu alana dikmeye karar verdik. Alanın peyzaj çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Heykel yapılmış vaziyette, depomuzda duruyor."