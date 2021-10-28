Sinop'ta asayiş uygulamaları - Son Dakika

Sinop Emniyet Müdürlüğünce 310 personel ve 53 motorize ekibin katılımıyla "Güven Huzur Uygulaması" yapıldığı bildirildi.

İl genelinde 2 bin 317 kişi, 674 araç, 100 iş yeri ile umuma açık park ve bahçeler kontrol edilen uygulamada, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan iki kişi yakalandı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla bir kişi hakkında adli işlem yapıldı, Kovid-19 izolasyon tedbirlerine aykırı davranmaktan bir kişi hakkında da işlem yapıldı.

Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 15 bin 348 lira para cezası uygulandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünce, "Temiz sokaklar mutlu şehir" sloganıyla suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Dikmen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Dikmen ilçesinde ise uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 531 gram kubar esrar, 100 paketleme poşeti ele geçirildi, Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.