Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Ünlü, yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesesinin 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ünlü, "Muhtarlarımız devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bu yıl 6.'sını kutladığımız bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisi'mize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Törene İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı.