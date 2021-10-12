Sinop'ta su dolu inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

SİNOP (İHA) – Sinop'ta su dolu ins¸aat c¸ukuruna du"s¸en ko"pegˆin imdadına itfaiye ekipleri yetis¸ti.

Olay, Sinop Merkez ilçede Bahçeyolu Sokak üzerinde gerçekleşti. Vatandaşlar bir köpeğin su dolu inşaat çukurunda ölümüne bekleyişini ihbar etti.

Yapılan ihbar sonrası harekete geçen itfaiye ekipleri geceden beri c¸ukurda oldugˆu tahmin edilen ko"peği boynuna zarar vermeyecek s¸ekilde halat gec¸irip yukarı c¸ekti. Bir su"re sendeleyen ko"pek daha sonra kendine geldi. Sagˆlık probleminin olmadıgˆı o"gˆrenilen ko"pek Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerinin ardından tekrar yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - SİNOP