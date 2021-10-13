Sinop'un mantısı, kestanesi ve balığı Antalya'da görücüye çıkacak - Son Dakika

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Antalya Ticaret Borsası tarafından "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) 40 ürünle katılacaklarını söyledi.

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 20-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara üçüncü kez katılacaklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından değişik lezzetlerin buluşacağı organizasyonda, Sinop'un yöresel ürünlerinin lezzet açısından ön plana çıkması konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Akbaş, "Yöresel ürünlerimiz arasında başta mantı ve nokul bulunuyor. Ardından kestane ve kestane balını yöremizin en önemli katma değeri yüksek ürünleri olarak sıralayabiliriz. Bunun yanı sıra evlerde yapılan küçük lezzetlerimiz var. Örneğin palamut ve torik balığında yapılan lakerda, levrek balığından yapılan marin, hamsiden yapılan tuzlama gibi iddialı yöresel ürünleri ziyaretçilere sunarak Sinop'a has yöresel ürünlerin lezzet ve tatlarının hatırlanması ve bilinmesini istiyoruz." dedi.

Mantı deyince herkesin aklına Kayseri geldiğini ancak birkaç yıldır Sinop mantısının revaçta olduğunu ifade eden Akbaş, şunları dile getirdi:

"Mantıda çok iddialıyız. Bir önceki fuara gittiğimizde bizim mantımızın el ve ev ürünü olarak yapılmasından dolayı lezzetini muhafaza ettiği ve içinde katkı olmadığı, damak zevkinin çok üst seviyede olduğunu orada tescilledik. Standımız o bağlamda çok fazla ziyaret ediliyor. Ben inanıyorum ki bu sene sunacağımız ürünlerle ilk defa karşılaşacaklar ama o lezzetler, o tatlar onların da akıllarında ve damaklarında kalacak. Bu yıl fuarın en fazla ziyaret edilecek standının, ürün çeşitlerinden dolayı Sinop standı olacağını düşünüyorum."