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Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması

26.10.2021 15:18
Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranı düşük olan gençlere aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranı düşük olan gençlere aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Karaömeroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle Sakarya Caddesi'ndeki iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetime katıldı.

Sohbet ettiği iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını isteyen Karaömeroğlu, "Daha önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri uzun bir aradan sonra farkındalık oluşturmak ve dikkati çekmek amacıyla yeniden başlattık. Sinop'ta vaka oranları bölge illerine göre daha düşük ancak salgın hızında artış var. Özellikle son bir ay içinde 30 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızda vaka artışı gözlemledik." dedi.

Virüsle mücadele ve hastalığı kontrol altına alabilmenin tedbir ve aşılama oranlarına bağlı olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "İlimizde gençlerimizde aşılama oranı yüzde 56 civarında. Gençlerimizi, kendilerinin ve çevresindeki insanların sağlığı için aşı olmaya davet ediyoruz. Tek çözüm, tek silahımız maske, mesafe ve hijyene uyarak aşı olmak. Şu an yoğun bakımdaki hastalarımıza baktığımızda, çoğu aşısız veya aşısı eksik olanlardan oluşuyor. İnsanlarımızı mutlaka aşılarını tamamlamaya, aşı olmamışsa aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Karaömeroğlu, Sinop'ta birinci doz aşıda yüzde 84, ikinci dozda ise yüzde 78 seviyesine ulaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sinop'ta insanlarımızın kurallara uyduğunu ve daha bilinçli olduğunu görüyoruz. Sinop'ta aşı yönünden sıkıntılı gördüğümüz kişiler, gençlerimiz. Aşılanma oranlarının düşük olması nedeniyle gençlerde aşı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Aşı oranı yükseldikçe toplumsal bağışıklığı daha çok kazanacağız. Hastane yükümüz daha da hafifleyecek."

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla vakalarda artış olabileceğine işaret eden Karaömeroğlu, "Kışın insanlar daha çok kapalı ortamlarda oturmaya başladı. Bunun olumsuz etkilerinden kurtulmak için insanlarımızı tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması

COVIRAN Bereket, Cahit Şahin, Jandarma, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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