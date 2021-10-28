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Sırbistan'da Kuyumculuk Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Sırbistan'da Kuyumculuk Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

28.10.2021 17:21
Sırbistan'da Kuyumculuk Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Kuyumculuk ve Kuyumculuk Sektör Makineleri Fuarı" başladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Kuyumculuk ve Kuyumculuk Sektör Makineleri Fuarı" başladı.

Başkentte 30 Ekim'e kadar devam edecek fuarda, ziyaretçilerin beğenisine sunulan birbirinden farklı takı ve mücevherler büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine, kuyumculuk sektörünün son yıllarda büyük atılım gösterdiğini belirterek, "Türk kuyumculuk sektörünün tanıtımı ve Sırbistan'daki iş imkanlarının geliştirilmesi bakımından fuarın açılması oldukça isabetli oldu." dedi.

Fuarla Sırbistan'a yapılan mücevherat ihracatının hız kazanacağını vurgulayan Aksoy, kuyumculuk sektörünün 250 bin kişiye istihdam sağladığını anımsattı.

Meridyen Uluslararası Fuarcılık Kuyumculuk Sektörü Proje Ortağı Gökhan Aksu ise fuara Türkiye'den 21, İtalya'dan da 4 firmanın katıldığını aktararak, fuara yönelik ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin üretim potansiyelini ve gücünü gösterebilmek için fuarı düzenlediklerini dile getiren Aksu, "Kuyumculuk sektöründe aslında lider ülkeyiz. Birçok ülkeye farklı oluşumlarla destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, Türk Hava Yolları'nın (THY) da fuarda stant açtığına işaret ederek, "THY'nin kuyumculuk sektöründe yeri önemli, çünkü biz ürünlerimizi THY kargo ile getirdik." diye konuştu.

Meridyen Uluslararası Fuarcılık Proje Direktörü Burak Canpolat da kuyumculuk fuarlarında güvenliğin oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, fuara kapsamlı bir şekilde hazırlandıklarını ve ilk kez düzenlenen fuarın devamının da geleceğini kaydetti.

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Kuyumculuk Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'da Kuyumculuk Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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