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Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi - Son Dakika

Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi

17.10.2021 13:31
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi

Şırnak-Cizre karayolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Şırnak-Cizre karayolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABF 438 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen 112 acil servisi ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi

Şırnak, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi - Son Dakika
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