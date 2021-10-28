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Şırnak'ta "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında program düzenlendi - Son Dakika

Şırnak'ta "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında program düzenlendi

28.10.2021 16:51
Şırnak'ta

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Valilik ve Şırnak Üniversitesinin de destekleriyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa 81 ilden kadınlar katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 81 ilden kadınların kentte bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların tecrübe paylaşımlarına da vesile olduğunu söyledi.

İyilikleri yaşatmak ve çoğaltmak gerektiğine işaret eden Pehlivan, "Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi geleceğe emin adımlarla yürürken, varlıklarını hissettirdikleri ölçüde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz çok daha güçlü olacaktır." dedi.

Pehlivan, herkesin Cudi'yi, Gabar'ı ve Bestler Dereler'i duyduğunu düşündüğünü çünkü buraların haberlere konu olduğunu dile getirerek, "Nasıl duymuştuk? Maalesef hüzünlü hikayelere konu olmuştu. Muhtemelen bir yakınınız asker, memur, öğretmen, polis ve jandarma olarak gelip buralarda görev yaptılar, bir kısmı da şehit oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Bazıları gazi oldular. Şimdi verilen bütün bu mücadelelerin üstüne Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve bütün bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın destekleriyle güzel hikayeleri çoğaltma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Terör saldırılarının ardından Şırnak'ta çok büyük bir değişim ve dönüşüm sağlandığına işaret eden Pehlivan, alt ve üstyapı olmak üzere birçok alanda kentin ön plana çıktığını aktardı.

Kentte 274 derneğin faaliyet gösterdiğine ve bunların bir kısmının kadın dernekleri olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Şırnak her alanda başarılı olacak. Sloganımız var, 'Şırnak başaracağım diyor.' şeklinde. Şırnak başara başara devam edecek. Şırnak'tan güzel haberleri duymaya hep beraber devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da projeyle, 40 yıldır terörle anılan kentte artık barış ve kardeşliğin hakim olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

81 ilden kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kentte ağırladıklarını dile getiren Atan, "Şırnak'a ilk defa gelen kadınlarımız var ve birlikte gezdik, dolaştık. Burayı çok beğendiklerini söylediler ve 'Keşke daha önce buraya gelseydik.' dediler. Ön yargılarının kırıldığını, hatta Şırnak'ta güzel şeyler yapacaklarını ifade ettiler." şeklinde konuştu.

Atan, 81 ildeki kadınların birlikteliği ile iyi bir kaynaşmanın meydana geldiğini anlatarak, "Amacımız sadece 81 ilden kadınların gelip görmesi değil, bu 81 kadınla Şehr-i Nuh'ta nelere imza atabilirizi konuştuk. Amacımız hem ilimizi tanıtmak hem de artık buranın, terörün bittiği, hizmetlerin yapıldığı ve rahatlıkla gezilebilecek bir il olduğunu göstermekti." ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda güzelliklerle anıldığını görüyoruz"

Bursa'dan katılan Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, Şırnak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu, projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Şırnak daha önce terörle anılıyordu, son yıllarda güzelliklerle, faaliyetlerle anıldığını görüyoruz. Nuh'un şehrinde 81 il buluştu. Bu çok anlamlı." ifadelerini kullanan Cakalıoğlu, artık kente çeşitli turlar düzenleyeceklerini, bu şekilde kardeşliği pekiştireceklerini aktardı.

Programda daha sonra Grup Tillo ilahiler seslendirdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Program sonunda Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 81 ilin kadınları tarafından fidan dikilerek "81 İl Şehitlik Ormanı" oluşturuldu.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta '81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor' projesi kapsamında program düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında program düzenlendi - Son Dakika
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